Auriemma: “Napoli, vacanze finite. Novità sulla tournée in Turchia”

Raffaele Auriemma dà le ultime notizie sulla ripresa degli allenamenti del Napoli e la tournée in Turchia ad Antalya.

Il giornalista napoletano ha dato i dettagli sul ritorno agli allenamenti dei giocatori presso il centro sportivo di Castel Volturno. Ecco quanto ha scritto Auriemma sui social: “Stanno per finire le vacanze forzate del Napoli. Martedì 29-11 è previsto il rientro dei calciatori nelle loro abitazioni, il giorno dopo ci sarà il raduno a Castelvolturno con test ed allenamenti, mentre l’1 dicembre è programmato il volo per Antalya dove il club azzurro ha fissato il proprio quartier generale presso il Regnum Hotel“.

Poi Auriemma ha aggiunto: “Nella permanenza in Turchia gli azzurri giocheranno due amichevoli, una contro una squadra turca e l’altra con una formazione di Premier League. Il ritorno in Italia è previsto il 12 dicembre, la squadra continuerà la preparazione a Castel Volturno in vista della ripresa del campionato e lo farà anche giocando due amichevoli, una in trasferta contro una formazione europea e l‘altra allo stadio Maradona probabilmente contro il Villarreal. Il 22 dicembre ci sarà il rompete le righe per le festività natalizie fino al giorno 28 e da quel momento si lavorerà per preparare la trasferta del 4 gennaio in casa dell’Inter“.