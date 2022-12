Fedele: “Kvaratskhelia ha problemi, lo avete visto?”

Enrico Fedele fa il resoconto del ritiro del Napoli in Turchia, ma parla anche delle prestazioni di Kvicha Kvaratskhelia.

L’ex dirigente e procuratore ai microfoni di Radio Marte dice: “Kvaratskhelia è già un mito? Potenzialmente. Ma non creiamo santi dove non ci sono“. Sul ritiro del Napoli, Fedele dice: “Non bisogna prendere in considerazione questi test, lasciano il tempo che trovano. Dal ritiro del Napoli in Turchia escono fuori al massimo un paio di indicazioni“.

Secondo Fedele una di queste è evidente: “Kvaratskhelia non è al meglio della forma. È reduce da un infortunio e non forza la giocata, non mette il turbo. Credo che abbia paura. Anche Lobotka non è apparso al top della forma, sinceramente non mi ha fatto una grande impressione “.

Non va dimenticato che il Napoli ha vinto entrambe le amichevoli, con l’Antalyaspor e con il Crystal Palace. Sarà poco, ma vincere fa sempre bene. Inoltre come ha detto anche Meret il Napoli ha fatto tante doppie sedute, questo significa che Spalletti ha voluto utilizzare il ritiro in Turchia come un secondo ritiro pre campionato. In questo modo si vuole recuperare una forma fisica al top e questo può portare anche ad avere gambe pesanti nelle prime settimane. Sono cose che vanno valutate quando so deve giudicare i calciatori.