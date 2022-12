Corrado: “Kim ha incontrato di dirigenti di un grande club europeo”

Antonio Corrado lancia una clamorosa indiscrezione di calciomercato su Kim, difensore del Napoli già corteggiato dalle big europee.

Kim in pochi mesi si è fatto apprezzare in Italia per il suo talento. Il difensore è arrivato per sostituire un mostro sacro come Koulibaly, ma si può dire che il sudcoreano non ha fatto rimpiangere il suo collega che si è trasferito al Chelsea. È bastato veramente poco a Kim per mettere in mostra tutte le sue qualità ed attirare l’attenzione dei top club europei, sempre alla ricerca di grandi difensori. Si parla da tempo di movimenti di calciomercato intorno a Kim, ma per ora nessuno ha affondato il colpo. Anche perché la società di Aurelio De Laurentiis non sembra intenzionata a cedere un giocatore acquistato solo lo scorso giugno.

Il Manchester United vuole Kim

Il giornalista Antonio Corrado durante il programma ‘Fuorigioco’ su Tele A, ha lanciato la clamorosa indiscrezione di mercato su Kim: “Vi posso dire che all’Hotel Paradiso di Napoli c’è stato un incontro tra Kim, il suo entourage ed i dirigenti di un grande club straniero. Il tutto è accaduto la settimana prima del match con l’Udinese” ovvero l’ultima partita di Serie A prima della sosta.

Corrado ha poi aggiunto: “Io non sono riuscito a sapere quale fosse il club interessato. Ma sta di fatto che il Napoli con Cristiano Giuntoli si è attivato prontamente per cercare di rinnovare il contratto del giocatore in breve tempo, eliminando anche la clausola rescissoria“. Va ricordato che la clausola di Kim è di circa 50 milioni di euro e valida solo per un determinato arco temporale a fine stagione.

A svelare il nome del club interessato al difensore del Napoli è stato Mimmo Malfitano di Gazzetta dello Sport che ha detto: “A quanto ne so Kim ed il suo entourage hanno incontrato il Manchester United“.