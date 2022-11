Napoli: obiettivo togliere la clausola di Kim e ‘deludere’ il Manchester United

Il Napoli vuole e deve blindare Kim Min-jae pochi mesi dopo l’acquisto: obiettivo togliere la clausola rescissoria. Piace al Manchester United.

Cristiano Giuntoli ha parlato di Kim e del vincolo contrattuale che è stato inserito. La clausola è molto complessa come spiegato anche dal direttore sportivo del Napoli, varia a seconda del fatturato del club, ma c’è e resta un pericolo. Chiaramente chi vuole comprare dovrebbe trovare anche l’interesse del giocatore, ma quando parla di top club come Manchester United, è complicato non subirne il fascino. Inoltre Kim che ha 26 anni, festeggiati ieri in ritiro con la Nazionale, si è affacciato tardi al calcio europeo e potrebbe avere la tentazione di fare subito un altro salto.

Clausola contratto Kim: il Napoli pronto a eliminarla

Ovviamente l’idea della società azzurra è quella di correre ai ripari dopo le ottime prestazioni del giocatore sudcoreano. La clausola è stata una necessità che ora si potrebbe anche eliminare. Il Napoli vuole farlo e si sta attrezzando in questo senso, così come vuole bloccare anche Kvaratskhelia che però non ha alcun vincolo nel contratto, quindi è un po’ più semplice.

Ecco quanto scrive Corriere dello Sport sulla clausola di Kim presente nel contratto col Napoli: “Di chiacchierate amichevoli tra il ds Giuntoli e il suo entourage, invece, ce ne sono già state: la clausola rescissoria valida per l’estero inserita nel suo contratto, ed esercitabile tra il 1° e il 15 luglio a cominciare dall’estate 2023, è un pericolo. Inutile negarlo. E sebbene il valore base di 50

milioni sia variabile, cioè crescente perché legato al fatturato dell’eventuale acquirente, il ds azzurro ha precisato che il Napoli è già proiettato alla ridiscussione dei termini. Ovvero: l’obiettivo è provare a eliminare la clausola. E sarebbe come vincere un Mondiale“.