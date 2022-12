Sirigu ha parlato con De Laurentiis, con Demme alla Salernitana

Diego Demme e Salvatore Sirigu possono andare alla Salernitana, entrambi vogliono giocare di più e chiedono la cessione al Napoli.

Il Napoli durante il mercato di gennaio dovrà valutare attentamente la posizione di questi due giocatori. Diego Demme è da tempo che non trova grande spazio con Spalletti. L’infortunio di inizio stagione gli ha tolto ulteriore spazio, ma anche in quella precedente aveva trovato pochi minuti sotto la guida del tecnico di Certaldo. Il tedesco chiede maggiore spazio e minuti, la stessa cosa che fa anche il portiere, che si sente ancora protagonista ma che fino ad ora non ha mai giocato, complice anche i tanti infortuni. Infortuni, quelli di Sirigu, che mettono in allarme pure il Napoli, tanto che si pensa di prendere un altro portiere. Magari al ritorno di Contini che può arrivare anche se Sirigu non andrà via.

Salernitana: Demme e Sirigu

Le manovre di calciomercato sono cominciate oramai da tempo e la sensazione è che il Napoli voglia fare tutto il più in fretta possibile. Anche perché Giuntoli e De Laurentiis devono sistemare qualche dettaglio, non di certo cambiare l’ossatura della squadra. Ed allora in entrata il Napoli stringe per Bereszynski, ma si fa sul serio anche sul mercato in uscita.

Ecco quanto scrive Corriere dello Sport sulle cessioni di Sirigu e Demme alla Salernitana: “In Turchia, e non solo, qualcosa è successo: Sirigu ha parlottato a lungo con De Sanctis, che ha una porta spalancata per l’infortunio di Sepe, e che, potendolo, aprirebbe anche quelle del centrocampo a Demme. Il Napoli non ha alcuna tentazione d’intervenire, non si è scomposto, ha lasciato ai giocatori l’ultima parola: partirebbero solo se veramente lo volessero. «Ma la stagione sta entrando nel vivo». Come dire: restate qua, ci sarà spazio per tutti“.