Giuntoli rifiuta la Juve: vuole il rinnovo col Napoli

La Juve pensa a Cristiano Giuntoli per il rilancio, ma il direttore sportivo vuole il rinnovo con il Napoli di Aurelio De Laurentiis.

Al momento la Juve è in piena bufera e salire su quella nave sarebbe pericoloso per chiunque. Anche perché dal punto di vista della giustizia ordinaria il processo non è ancora cominciato, ma non si capisce a cosa potrà portare. Dal punto di vista sportivo si deve capire se si deciderà di procedere, oppure se le carte esaminate dalla Procura Figc non porteranno a sanzioni. Non va dimenticato che pure la Uefa sta procedendo ad una verifica per presunta violazione del fair play finanziario. C’è chi chiede la radiazione della Juve, chi pensa a sanzioni pesanti e questo non fa altro che aumentare i dubbi.

Juve, Giuntoli vuole restare al Napoli

Ed allora la vicenda bianconera resta molto complicata. Si fanno nomi altisonanti per il rilancio: Baggio o Del Piero, ma al momento di concreto non c’è veramente nulla. Tutti vogliono capire e vedere, comprendere cosa uscirà fuori dal processo e se ci saranno sanzioni anche dal punto di vista sportivo.

Ma la Juve guarda avanti ed ha pensato a Giuntoli per il rilancio. L’affare Kvaratskhelia è il simbolo delle capacità del direttore sportivo che in questi anni a Napoli ha portato talenti e plusvalenze, quelle vere. Ma secondo quanto scrive Il Mattino Giuntoli pensa al rinnovo col Napoli visto che il suo contratto scade nel 2024. Dunque niente Juventus ma la possibilità di restare ancora in azzurro. Il rapporto con De Laurentiis è ottimo, praticamente familiare e quindi non ci saranno grandi ostacoli per trovare l’accordo e restare ancora a lavoro insieme.