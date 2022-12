Grassi e Regini: il Napoli sul mercato gennaio cambia registro

Il Napoli sul prossimo calciomercato di gennaio punta Bereszynski, giocatore di esperienza per avere un sostituto per Di Lorenzo.

Attualmente Luciano Spalletti può contare su Alessando Zanoli, calciatore di 22 anni in cui tutti credono. Ma è chiaro che l’esterno di destra deve dimostrare il suo valore e farsi le ossa in una squadra che ha meno pressioni. Per questo c’è in ballo lo scambio Zanoli-Bereszynski tra Napoli e Sampdoria. L’obiettivo per Giuntoli e De Laurentiis è quello di portare esperienza e fare attenzione ai minimi dettagli per provare a vincere lo scudetto fino alla fine.

Gazzetta dello Sport ricorda che ad esempio la scorsa stagione, l’assenza di Di Lorenzo e l’ingresso di Zanoli ha portato scompensi. Il giovane esterno aveva fatto benissimo con l’Atalanta, poi non ha brillato con Fiorentina e Roma (una sconfitta ed un pari con un paio di sue disattenzioni). Tanto che il match successivo con l’Empoli toccò a Malcuit, che pure non fece benissimo.

“Così, stavolta, Giuntoli ha scelto di correre ai ripari per non ripetere gli errori del passato. Quando il Napoli è stato vicino allo scudetto, per tre volte il mercato di gennaio non ha portato valore

aggiunto: Victor Ruiz e Mascara fecero da comparse nel 2011, Grassi e Regini non si videro quasi mai all’opera nel 2016, Milic e Machach non misero piede in campo nel 2018.Insomma, De Laurentiis ha imparato la lezione e sta agendo di conseguenza” scrive Gazzetta.

Sempre sul quotidiano si legge della possibilità che Demme e Sirigu vengano ceduti. Così dalla Sampdoria potrebbe tornare anche Contini, portiere che diventerebbe il secondo dietro il titolarissimo Meret.