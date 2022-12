“Nel regno di Napolonia arriva Bereszynski”

Il Napoli sta per chiudere l’accordo con la Sampdoria per portare Bartos Berezynski nella rosa di Luciano Spalleti, Zanoli andrà a Genova.

Lo scambio Napoli-Sampdoria deve essere perfezionato ma secondo Corriere dello Sport l’affare è praticamente fatto: “Il regno di Napolonia, cioè quel mondo azzurro parallelo di cui Milik ai suoi tempi si autoproclamò re scherzando sulla nutrita rappresentanza di giocatori polacchi all’interno della squadra, dovrebbe acquisire nei prossimi giorni un nuovo alfiere“.

Calciomercato Napoli: arriva Bereszynski

Poi sul quotidiano si legge: “È ormai una promessa da trasformare in firme l’affare con la Samp per lo scambio di prestiti tra l’italiano Zanoli e il polacco Bartosz Bereszynski, trent’anni e, come dicono in patria, la prospettiva della grande occasione dopo un buonissimo Mondiale. Da terzino sinistro della difesa a quattro: molto ben fatto al cospetto di Lozano e ben interpretato in generale, anche se le sue caratteristiche sono da specialista dell’altro versante. La fascia destra: arriverebbe, cioè arriverà a recitare il ruolo di vice Di Lorenzo“.

Il Napoli con l’operazione Bereszynski può fare un doppio colpo, rafforzare in termini di esperienza la sua difesa, ma anche dare la possibilità di far crescere Zanoli. La società di Aurelio De Laurentiis non vuole assolutamente cedere il suo giovane calciatore, ma ha esigenza di farlo giocare con continuità e la Sampdoria può dargli questa occasione.