Napoli sconfitto col Lille: già dilaga il disfattismo

Il Napoli perde 4-1 con il Lille, una prova sotto tono degli uomini di Spalletti che subiscono l’atletismo degli avversari.

A guardare la gara la differenza tra Napoli e Lille è apparsa più che evidente. Gli uomini di Fonseca erano freschi e pimpanti, mentre quelli di Spalletti poco tonici e reattivi. Ma c’è da sottolineare che il Lille il giorno 28 dicembre gioca in Ligue 1, mentre il Napoli scenderà in campo per una gara ufficiale il 4 gennaio 2023. Quindi Spalletti ha ancora 13 giorni di preparazione ed i giocatori hanno la possibilità di smaltire i carichi di lavoro.

Eppure nonostante le attenuante, in rete dopo Napoli-Lille già si pecca di pessimismo. C’è chi dice che vista la differenza di preparazione certe amichevoli non andavano nemmeno organizzate, così da evitare la brutta figura. Tra molti tifosi del Napoli serpeggia la preoccupazione, più che il malcontento. Anche perché la narrazione dei grandi giornali nazionali ha fatto intendere che sicuramente il Napoli a gennaio cadrà. Se ne è parlato così tanto che ora sembra quasi una certezza.

Sicuramente prendere sette gol in due partite (Con Villareal e Lille) non fa piacere a nessuno, ma drammatizzare non serve a nulla. Anche perché gli azzurri hanno tante attenuanti e sicuramente non possono aver dimenticato come si gioca a calcio. Quel che è certo è che va ritrovata la brillantezza e magari anche qualche uomo (Kim, Anguissa e Zielinski) per fare qualche nome, ma anche il miglior Kvaratskhelia a cui Spalletti sta dando minuti per farlo tornare in forma.

Napoli-Lille: il tabellino

MARCATORI: 18′ Diakite, 63′ David, 77′ Ounas, 82′ Bamba, 93′ Raspadori

AMMONITI: Mario Rui, Ndombelé

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo (83′ Zanoli), Ostigard, Juan Jesus (83′ Barba), Mario Rui; Ndombelé, Lobotka (69′ Gaetano), Elmas (71′ Raspadori); Politano (69′ Zerbin), Osimhen (69′ Simeone), Kvaratskhelia (83′ Zedadka). All. Spalletti.

LILLE (4-2-3-1): Chevalier; Diakité, Fonte (14′ Alexsandro), Djaló, Weah (72′ Ramet); André (62′ Baleba), Gomes (61′ Ounas); Zhegrova (61′ David), Angel, Cabella (72′ Bamba); Virginius (72′ Bayo). All. Fonseca.