Rinnovo Lobotka: fumata bianca vicina. Giuntoli lavora ad altre due operazioni

Fumata bianca vicina per il rinnovo di Stanislav Lobotka e Cristiano Giuntoli lavora ad altre due operazioni

Stanislav Lobotka è ad un passo dal rinnovo del contratto con il Napoli. Lo rivela Valter De Maggio, direttore e conduttore di Radio Goal, programma in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale del club azzurro. Il calciatore slovacco è vicinissimo al prolungamento, infatti si attende solo la firma del calciatore. Oltre a Lobotka, Cristiano Giuntoli lavora su altri due rinnovi contrattuali: si tratta del capitano azzurro Giovanni Di Lorenzo e del difensore Amir Rrahmani.

Stanislav Lobotka è vicino al rinnovo del contratto con il Napoli

Nonostante manchi ancora tempo per la finestra invernale del calciomercato, il club azzurro ha già pianificato la strategia per il mercato di gennaio. Secondo Radio Goal, il Napoli non dovrebbe muovere nulla sia in entrata che in uscita. Ciò potrebbe cambiare solo se dovesse andare via Diego Demme che non sta ricevendo molto spazio da parte di Luciano Spalletti e quindi potrebbe cambiare squadra. Quindi se il centrocampista italo-tedesco dovesse essere ceduto, Giuntoli potrebbe muoversi per la sostituzione del mediano ex Lipsia.

Di certo i cinquanta giorni di stop consentiranno alla società di pensare al futuro e verificare possibili profili utili per il Napoli tra le Nazionali presenti al Mondiale.