Giuntoli: “Avevamo preso Haaland al Napoli, contratto già firmato”

Cristiano Giuntoli svela al Corriere dello Sport: “Avevamo già preso Haaland al Napoli, contratto già firmato col Salisburgo“.

È un retroscena di calciomercato del Napoli clamoroso quello che raccontato da Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli. Durante una intervista al Corriere dello Sport, il manager azzurro parla anche del suo rapporto con De Laurentiis e di una rottura è andata vicinissima a concretizzarsi, oltre che del futuro di Kim e Kvaratskhelia. Un’apertura a tutto campo quella di Giuntoli che delinea le scelte societarie del Napoli, la necessità di tagliare gli stipendi dopo il Covid e la strategia per ripartire con meno costi ma senza rinunciare a costruire una grande squadra.

Haaland al Napoli: il retroscena di Giuntoli

Ma il Napoli non ha mai rinunciato ad investire. Come sottolinea più volte anche Cristiano Giuntoli, ovvero uno degli artefici che ha portato in azzurro giocatori come Lobotka, Anguissa, Kim e Kvaratskhelia, solo per fare alcuni nomi, ma si potrebbero aggiungere anche Meret, Raspadori e Simeone.

Eppure tra gli acquisti mancati c’è anche qualche rammarico, perché Giuntoli aveva preso Haaland al Napoli. Lo spiega il direttore sportivo a Corriere dello Sport: “Un rimpianto? Haaland. Contratto già fatto con il Salisburgo, riconoscendo loro il pagamento della clausola a venticinque milioni di euro. Ma Haaland preferì il Borussia Dortmund e noi che avevamo messo lui e Osimhen nelle nostre preferenze, ci dirottammo su Victor. Per noi era alla pari“.

Ma Giuntoli parla anche dell’errore più grosso al Napoli: “Magari ne avessi fatto solo uno… Non si fanno nomi, non sarebbe elegante. Ma è chiaro che ho sbagliato. Però ci ho sempre messo la

faccia, sempre. Non mi sono mai nascosto. E non mi monterò la testa ora. Però siamo fieri di questo lavoro, tutti: da Adl in giù“.