Giuntoli: “Spalletti c’è sintonia totale. Contratto in scadenza, vi spiego”

Cristiano Giuntoli durante una intervista al Corriere dello Sport parla anche di Luciano Spalletti e del contratto in scadenza.

Il direttore sportivo del Napoli durante l’intervista al quotidiano ha fatto il punto sul Napoli, ma anche sul futuro di Kvaratskhelia e Kim, due giocatori finiti subito nel mirino delle big europee. Inoltre Giuntoli ha parlato del rapporto con De Laurentiis e della possibile rottura, che non è arrivata per poco. Ma oramai si è voltato pagina e quindi si guarda al futuro con maggiore fiducia.

Ma il direttore sportivo del Napoli si sofferma anche su Luciano Spalletti. Tecnico che partecipa attivamente alla “costruzione della squadra. Lui guarda, dà l’assenso oppure no, lascia che Simone Beccaccioli insieme a tutti gli altri dello staff osservino e studino. C’è una sintonia totale. non si è mai soli, in queste scelte“.

Mentre Giuntoli sul contratto di Spalletti con scadenza 2023 aggiunge: “Ma c’è una opzione per il rinnovo per un altro anno fissato a favore della società“.