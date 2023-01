Cruciani contro la penalizzazione alla Juventus: “Sono inca**to nero. Si apre un’autostrada”

Giuseppe Cruciani esprime il proprio dissenso sulla decisione federale di infliggere 15 punti di penalizzazione alla Juventus.

Il conduttore radiofonico e opinionista Giuseppe Cruciani commenta la penalizzazione della Juventus. La sentenza della Corte d’Appello della FIGC che ha inflitto una penalizzazione di quindici punti alla Juventus per l’inchiesta plusvalenze ha scatenato polemiche. Cruciani, tifoso della Lazio ma simpatizzante della Juventus, intervistato da Juventibus, ha espresso perplessità per la decisione federale. Il noto opinionista ha dichiarato che i processi sportivi sono qualcosa di abnorme e che distruggere una stagione di una società in un’ora, utilizzando intercettazioni come prove, non è normale.

“Qui siamo in presenza di quindici punti dati in un’ora. I processi sportivi sono qualcosa di abnorme ancora. Per me non è normale distruggere una stagione di una società in un’ora, prendendo il fascicolo dell’accusa ed estrapolando dallo stesso intercettazioni o altri passaggi usandoli come prova, dicendo ‘tu hai fatto delle plusvalenze un sistema”.

Il conduttore radiofonico de La Zanzara ha concluso dicendo che, anche se la sua squadra del cuore può beneficiare di questa situazione, lui non è contento perché vuole vincere sul campo.

“Io sono tifoso della Lazio e in questo momento dovrei essere contento visto che è quarta. Si apre un’autostrada per la Champions League. Ma io non sono contento, sono incaz*ato nero perché voglio vincere sul campo”.