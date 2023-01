Il Napoli vittima di un complotto: Vogliono distruggere la squadra capolista

Il Napoli vittima di un complotto: i poteri forti vogliono affossare la squadra capolista e pulita.

Il Napoli di Spalletti sta attualmente dominando il campionato di Serie A, con 50 punti e una serie di vittorie impressionanti. Non solo la squadra sta facendo un ottimo lavoro sul campo, ma anche dal punto di vista societario il club è in ottima forma, con zero debiti con le banche e molta liquidità. Tuttavia, non tutti in Italia sono felici del successo del Napoli.

Il caso Osimhen e le accuse dei media italiani

In seguito alla penalizzazione inflitta alla Juventus per operazioni illecite, alcuni media italiani come : Il giornale, La Repubblica e Libero, stanno cercando di affossare il Napoli, invocando la riapertura del processo anche per il club partenopeo nel caso Osimhen. Invece di chiedere giustizia per gli illeciti commessi dalla Juventus, questi media puntano il dito sulla giustizia sportiva e chiedono che il Napoli sia punito.

L’avvocato Grassani spiega perché il Napoli non è stato inserito nel calderone

L’avvocato Grassani ha spiegato chiaramente perché il Napoli non è stato coinvolto nel caso Juventus: si tratta di un ricorso per revocazione, ovvero l’unico strumento che consente la riapertura di un procedimento su cui si è fermato il giudicato. Ci sono circostanze straordinarie come l’emersione della falsità di prove utilizzate nel giudizio, l’omissione di fatti decisivi ai fini della decisione sopravvenuti dopo il processo o che non potevano essere conosciuti, un errore di fatto commesso dal giudice.

Il Napoli vittima della propaganda mediatica come in una dittatura

I media nazionali, invece di concentrarsi sulla legittimità del caso, stanno cercando di creare una narrazione secondo cui il Napoli sarebbe coinvolto in operazioni illecite. La Repubblica, ad esempio, ha suggerito che Chinè chiederà alla Procura di Napoli gli atti dell’inchiesta sul falso in bilancio che riguarda De Laurentiis.

Questo tipo di propaganda mira a creare una narrazione negativa attorno al Napoli, invece di concentrarsi sui fatti reali e sulla legittimità del caso. Invece di preoccuparsi del successo del Napoli, questi media dovrebbero concentrarsi sull’importanza di garantire una giustizia sportiva equa e di incoraggiare una lealtà sportiva sana.

La Juventus e il suo agire fraudolento ha falsificato i campionati

Inoltre è importante notare come la Juventus con il suo agire ha falsificato i campionati, a detta degli inquirenti, alcuni club si prestavano a essere sue succursali. Come si concilia con la lealtà sportiva e il regolare svolgimento di una competizione, quando ci sono squadre che sono legate vite e morte finanziaria-mente con altri club?

Questa campagna contro il Napoli sembra essere un tentativo di affossare la squadra, sia sul campo che fuori dal campo. I media stanno cercando di creare un’immagine negativa del club e della sua società, invece di concentrarsi sulle grandi prestazioni della squadra e sulla sua situazione finanziaria sana. È importante che i tifosi del Napoli e gli appassionati di calcio in generale si concentrino sui fatti reali e non cedano alle manipolazioni dei media.