Ziliani: “La Juventus rischia la retrocessione in B o C”. I dettagli

Secondo Paolo Ziliani la Juventus rischia di finire in Serie B o C, i 15 punti di penalizzazione potrebbero essere l’inizio di ulteriori sanzioni.

Paolo Ziliani, giornalista ed esperto di calcio, spiega in un articolo per il Fatto Quotidiano i 15 punti di penalizzazione inflitti alla Juventus. Secondo Ziliani, la giustizia sportiva, che in primavera aveva assolto la Juventus al termine di un frettoloso processo sulle “plusvalenze fittizie”, ha cambiato idea e ha deciso di sanzionare la squadra con 15 punti di penalizzazione in classifica.

Ziliani sottolinea come questa decisione abbia causato un doppio effetto: da una parte ha scioccato il popolo juventino che non era stato informato dei rischi incombenti, dall’altra ha lasciato perplessa l’Italia non juventina che paragona questo scandalo a Calciopoli 2006, quando la Juventus finì in B e Moggi e Giraudo furono radiati.

Inoltre, Ziliani fa notare che la Juventus potrà appellarsi al Consiglio di Garanzia del Coni, ma c’è il rischio che la pioggia di punti di penalizzazione possa diventare un diluvio (Serie B o C) e che gli anni d’inibizione di Agnelli e Paratici possano diventare radiazione. Inoltre, ci sono altri processi aperti contro la Juventus, come quello sulle “manovre stipendi” che potrebbero causare ulteriori sanzioni.

In sintesi, secondo Paolo Ziliani, la Juventus si trova in una situazione di difficoltà a causa di una decisione della giustizia sportiva che la accusa di “plusvalenze fittizie” e che prevede la penalizzazione di 15 punti in classifica, oltre a sanzioni per i dirigenti della squadra. Ci sono anche altri processi aperti che potrebbero causare ulteriori sanzioni.