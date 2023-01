Juve penalizzata, alcuni giocatori vogliono la cessione. Il post di Bonucci dopo la sentenza

Leonardo Bonucci ha postato sui social un messaggio dopo la sentenza della corte federale che ha penalizzato la Juve di 15 punti.

La stangata della corte federale si abbatte forte sulla Juventus. La classifica di Serie A ora è stravolta dopo al decisione dei giudici. Ma non fa demordere il capitano dei bianconeri, Leonardo Bonucci che sui social ha scritto: “Noi con voi. Oggi è ancora più importante essere squadra. Avanti sulla nostra strada”.

Bonucci cerca di caricare l’ambiente in vista della sfida di Serie A tra Juventus e Atalanta, anche perché le penalizzazioni potrebbe avere anche un contraccolpo psicologico sulla squadra. Si parla già di giocatori che chiedono di andare via e questo potrebbe portare un ulteriore caduta in classifica per i bianconeri.

Eppure per la Juventus la questione può diventare ancora più critica. La società bianconera deve ancora affrontare il processo della giustizia ordinaria per l’inchiesta Prisma della Procura di Torino.

Mentre dal punto di vista sportivo c’è ancora la possibilità di retrocessione per la Juve. Possibilità che viene tenuta in piedi dal caso stipendi della Juve per le annualità 19/20 e 20/21. La questione deve essere ancora completamente trattata e può portare a nuove pesanti penalizzazioni.