Classifica Juve: penalizzazioni subito attive, come cambia la Serie A

La Juventus è stata penalizzata di 15 punti, cambia la classifica di Serie A ora i bianconeri hanno 22 punti come l’Empoli.

Le penalizzazioni sulla classifica della Juve sono subito attive? Si, la decisione della corte federale è immediatamente esecutiva. In tanti si sono fatti questa domanda dopo che è stato scritto il dispositivo che ha tirato una stangata sui bianconeri.

Va ricordato che il procuratore federale Chiné aveva chiesto ‘solo’ 9 punti di penalizzazione, mentre in fase di camera di consiglio è stato deciso di inasprire le sanzioni. Questo perché alla Juventus doveva essere da una pena afflittiva.

A questo punto la Juventus, che può fare ricorso al collegio di garanzia del Coni, ha 12 punti di stacco dalla zona Champions League. Ma non è finita qui, perché la posizione della Juve si può anche aggravare. Infatti c’è anche tutta la questione degli stipendi in periodo Covid da affrontare, che potrebbe portare anche ad altre penalizzazioni attraverso l’articolo 31.

Ma non basta, perché a questo punto nulla vieta che anche l’Uefa prenda dei provvedimenti, esaminando il dispositivo emesso dalla corte federale. Dunque non è escluso che possano esserci delle penalizzazioni a livello Uefa per la Juventus.