Sanzionata la Juventus: il post di Marchisio scatena il web

La Juventus è stata penalizzata di 15 punti per il caso plusvalenze, arriva il commento di Claudio Marchisio.

La corte federale ha deciso di dare 15 punti di penalizzazione alla Juve. Una vera stangata per la società bianconera, visto che il procuratore federale Giuseppe Chiné ne aveva chiesti 9. Dopo una lunga camera di consiglio è arrivata una decisione che cambia la classifica di Serie A e porta la Juventus a 22 punti, al pari di Empoli e Bologna.

La società bianconera avrà ora la possibilità di ricorrere al Collegio di Garanzia del Coni, che però potrà solo confermare o annullare la sentenza della corte federale. Quindi non potranno esserci sconti di pena per la Juve, ma solo un eventuale annullamento o una sentenza passata in giudicato.

Le penalizzazioni alla Juve hanno scatenato tante reazioni, tra cui anche quella di Claudio Marchisio. L’ex giocatore bianconero scrive: “Dicesi plusvalenza: Nel linguaggio econ., incremento di valore, differenza positiva fra due valori dello stesso bene riferiti a momenti diversi. Da questa sera aggiungerei anche che viene sanzionata solo alla Juventus, anche se usata da tutte le società“.

La questione però è diversa: la corte federale ha punito le plusvalenze fittizie, che nulla hanno a che vedere con quelle legali. Infatti più volte è stato spiegato che il modo di agire dei bianconeri non generava una reale entrata, ma serviva solo a sistemare i conti sulla carta.