Skriniar al Psg, l’Inter si indebolisce già a gennaio. Gode il Napoli

Il Psg vuole acquistare Skriniar già durante il calciomercato di gennaio: all’Inter offerti 15 milioni di euro per cedere subito il difensore.

Secondo recenti voci di mercato, il difensore centrale dell’Inter Milan, Milan Skriniar, sarebbe vicino a un trasferimento al Paris Saint-Germain già a gennaio. Il prezzo dell’operazione sarebbe di 15 milioni di euro.

Skriniar, originario della Slovacchia, è diventato un elemento chiave della difesa dell’Inter negli ultimi anni, dimostrando di essere un difensore solido e affidabile. Il suo trasferimento al PSG, se si concretizzasse, sarebbe un grande colpo per il club francese, che sta cercando di rafforzare la propria difesa in vista della seconda parte della stagione.

Calciomercato: Skriniar al Psg

L’Inter, dal canto suo, potrebbe utilizzare i fondi del trasferimento per rafforzare altri reparti della squadra. Tuttavia, la perdita di un giocatore di talento come Skriniar potrebbe essere difficile da sopportare per i tifosi dell’Inter.

La trattativa tra le due squadre è ancora in corso e non è stata ancora raggiunta una conclusione. Tuttavia, le voci di mercato suggeriscono che l’affare potrebbe essere chiuso entro la fine del mese di gennaio. Restiamo in attesa di ulteriori sviluppi sulla situazione.

In questo contesto a guadagnarne potrebbe essere il Napoli che vedrebbe una diretta concorrente per lo scudetto indebolirsi. Al momento l’Inter ha dieci punti di svantaggio rispetto al Napoli, ma in tanti credono in una rimonta dei nerazzurri.