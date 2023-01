Salernitana-Napoli: i convocati di Spalletti, c’è Sirigu, out Juan Jesus e Kvara

Luciano Spalletti ha diramato la lista dei convocati per Salernitana-Napoli, assenti Juan Jesus e Kvaratskhelia. In lista c’è Sirigu.

Il Napoli si prepara per la sfida contro la Salernitana, ma dovrà farlo senza due dei suoi giocatori chiave: Juan Jesus e Kvaratskhelia. Il centrale brasiliano è rimasto vittima di un infortunio durante la rifinitura di questa mattina, mentre l’esterno offensivo è stato colpito da un attacco febbrile nei giorni scorsi. Nonostante queste assenze, Luciano Spalletti ha convocato un elenco folto di giocatori per questa sfida, tra cui Elmas che potrebbe essere utilizzato come sinistra nel tridente offensivo. Inoltre, è stato convocato anche Sirigu, che saluterà il Napoli la prossima settimana in quanto è ormai ufficiale lo scambio con Gollini in arrivo dalla Fiorentina ma di proprietà dell’Atalanta. Nonostante le assenze, il Napoli sembra pronto a combattere per la vittoria in questo atteso derby.

Salernitana-Napoli: i convocati di Spalletti

Portieri: Marfella, Meret, Sirigu.

Difensori: Bereszynski, Di Lorenzo, Kim, Mario Rui, Olivera, Ostigard, Rrahmani, Zedadka.

Centrocampisti: Anguissa, Demme, Elmas, Gaetano, Lobotka, Ndombele, Zerbin, Zielinski.

Attaccanti: Lozano, Osimhen, Politano, Raspadori, Simeone.