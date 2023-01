Napoli con la Salernitana non ci sarà nemmeno Juan Jesus

Juan Jesus non giocherà contro la Salernitana, il difensore brasiliano ha subito una contusione durante l’allenamento a Castel Volturno.

Luciano Spalletti in conferenza stampa ha fatto sapere che Kvaratskhelia non sarà convocato per la sfida con la Salernitana. Ma il tecnico degli azzurri non potrà contare nemmeno su Juan Jesus. Il report sull’allenamento di oggi del Napoli riporta queste informazioni: “Seduta pomeridiana per il Napoli all’SSCN Konami Training Center di Castel Volturno. Gli azzurri, agli ordini di Luciano Spalletti, preparano il match contro la Salernitana in programma all’Arechi domani valido per la 19esima giornata del campionato di Serie A (ore 18). La squadra ha iniziato la sessione con una fase di attivazione e successivamente esercitazione tattica. Chiusura con partita a campo ridotto. Grande concentrazione per i calciatori nonostante la pioggia battente.

Kvaratskhelia (come già annunciato da Luciano Spalletti in conferenza stampa) non ha svolto allenamento per sintomi influenzali. Juan Jesus non prenderà parte alla trasferta di Salerno in seguito ad un trauma contusivo subìto nel corso dell’allenamento di rifinitura“.

L’assenza di Juan Jesus dalla sfida con la Salernitana è sicuramente importante, perché il difensore brasiliano è uno dei giocatori più affidabili della rosa partenopea. Anche se non sempre parte titolare, resta un ottimo rinforzo qualora uno dovesse esserci un problema ad uno tra Rrahmani e Kim. Spalletti in panchina ha comunque Ostigard come rinforzo difensivo. Inoltre in caso di estrema necessità anche Di Lorenzo si è adattato in passato come difensore centrale.