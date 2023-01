“Lo voglio per sostituire Insigne” Per fortuna De Laurentiis disse no

L’attaccante del Feyenoord, era il vero sogno di Mercato di De Laurentiis per fortuna il Napoli non lo ha preso.

Il Napoli è sempre alla ricerca di nuovi talenti e la prossima stagione non fa eccezione. La società azzurra, guidata da Aurelio De Laurentiis e Cristiano Giuntoli, è alla ricerca di calciatori da ingaggiare per la prossima stagione. Tra i nomi monitorati c’è quello di Ounahi, calciatore marocchino che potrebbe essere uno dei primi rinforzi della squadra. In passato, il Napoli ha anche seguito il calciatore colombiano Sinisterra, che era considerato un vero sogno di De Laurentiis, come dichiarato Fabio Mandarini, a Televomero:

“Vi dico che è il vero sogno del Napoli: me l’ha riferito un uccellino. Cristiano Giuntoli e Aurelio De Laurentiis volevano l’attaccante del Feyenoord, Sinisterra, per sostituire Lorenzo Insigne”.

Tuttavia, alla fine il Napoli non ha acquistato Sinisterra, che è stato ingaggiato dal Leeds per una cifra di circa 30 milioni di euro. Invece, il Napoli ha acquistato Kvaratskhelia per 10 milioni, un affare per la squadra.

De Laurentiis e Giuntoli stanno lavorando da tempo per individuare i giocatori più adatti per la squadra e per il prossimo anno. Ounahi rappresenta un’ottima opportunità per il Napoli, un giocatore giovane e talentuoso che potrebbe aiutare la squadra ad avere maggiore impatto in campo.

Il Napoli sta sempre cercando di migliorare la propria rosa di giocatori e, nel corso degli anni, la società ha dimostrato di avere un ottimo occhio per i talenti del calcio. Un esempio di ciò è il mancato acquisto di Sinisterra, attaccante del Feyenoord, che era stato indicato come un “vero sogno” per il club azzurro da Fabio Mandarini. Nonostante questo, il Napoli non ha affondato il colpo per il giocatore, che poi è stato acquistato dal Leeds, ma ciò ha permesso al Direttore Sportivo Cristiano Giuntoli di concentrarsi su altri obiettivi di mercato e, come risultato, la società ha potuto acquistare un vero fenomeno come Kvaratskhelia.

In parole povere, il mancato acquisto di Sinisterra si è rivelato una fortuna per il Napoli poichè ha permesso di ingaggiare un giocatore di valore come Kvaratskhelia, che si è dimostrato essere un affare incredibile per la squadra e per il club partenopeo-