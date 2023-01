Cheddira: “Napoli? Penso solo al Bari. Spero di dedicare un goal a De Laurentiis”

Walid Cheddira dichiara che, in merito alle voci sul Napoli, pensa solo al Bari e spera di dedicare un goal a Luigi De Laurentiis

Walid Cheddira, bomber del Bari, ha risposto alle domande del Corriere dello Sport per il big match contro il Palermo: “Se mi sento carico? Sì, sono pronto per la sfida col Palermo. Stiamo lavorando al meglio per una grande prestazione. Affronteremo una squadra molto forte. Ma andiamo con la testa giusta per fare risultato. La cosa importante sono i tre punti o comunque restare imbattuti, sapendo che fuori casa è difficile. Daremo il massimo. Noi proveremo a portare in campo il nostro gioco per mettere in difficoltà il Palermo come abbiamo cercato sempre di fare sinora. Non metterei la firma per un pareggio a prescindere. Prima proveremo a vincere. Se non dovessimo riuscirci, anche un punto su un campo importante e contro un avversario forte andrebbe comunque bene”.

Cheddira non risponde alla domanda sul Napoli e pensa solo al Bari di Luigi De Laurentiis

Cheddira ha poi proseguito: “Promozione? Noi pensiamo giornata dopo giornata. Abbiamo sempre fatto così e continueremo sino alla fine. Poi faremo un bilancio e tireremo le somme. Qual è la vera forza di questo Bari? Certamente il gruppo e avere lo stesso pensiero, cose fondamentali che poi ti aiutano in campo enormemente. Mignani? Il mister mi ha sempre aiutato, sostenuto e mi ha sempre messo nelle condizioni di fare del mio meglio. Lo ringrazierò sempre per le cose che mi ha trasmesso e insegnato”.

Infine sul futuro e sulle parole: “Il Mondiale in Qatar e le attenzioni del Napoli? Ora sono a Bari e sono concentrato sul Bari e a fare bene qui. Non penso ad altro. Ringrazio tutti i tifosi perché non mi fanno mai mancare il loro affetto e per me è importante ciò. Un gol al Palermo da dedicare al presidente De Laurentiis? Spero proprio di sì”.