Iannicelli: “Osimhen diventerà il più forte in assoluto. Kvara che peccato”

Peppe Iannicelli ritiene che Victor Osimhen diventerà il più forte in assoluto mentre è rammaricato dall’assenza di Kvara

Peppe Iannicelli, giornalista ed opinionista, si sofferma sul magic momenti di Osimhen ai microfoni di Radio Marte. “Victor Osimhen è cresciuto sul piano tecnico e caratteriale, negli ultimi mesi? Sta cominciando ad avere la struttura mentale di un top player. Parliamoci chiaro: già oggi, è trai primissimi in Italia e in Europa e può diventare il più forte in assoluto, da qui ad un anno, se mantiene le promesse. Quando hai la sua esuberanza fisica, è ovvio che gli avversari cerchino di irretirti in tutti i modi e farti saltare i nervi per condizionarti. Da questo punto di vista, Osimhen è migliorato tanto. E lo vedo cresciuto anche dal punto di vista tattico: gioca meglio con la squadra e questo ne farà un campionissimo di livello davvero top”.

Iannicelli è rammaricato dal fatto che Kvaratskhelia non riesce a trovare il filo

Iannicelli ha poi proseguito: “Khvicha Kvaratskhelia salta la Salernitana? Non riesce proprio a trovare il filo… E’ un vero peccato: il Napoli lo perde in un momento molto delicato della stagione. Vediamo il lato positivo: meglio che manchi adesso, anziché in Champions League”.

“Il georgiano è strettamente necessario all’espressione di gioco di Luciano Spalletti, oppure Eljif Elmas saprà sostituirlo degnamente? Con tutto il rispetto per Elmas, Kvara è nettamente superiore: è un primo violino, non solo, semplicemente, un buon violinista”.