Schira: “Ounahi-Napoli? L’Angers non ha accettato l’offerta. Le ultime su Demme”

Nicolò Schira dichiara, che per la trattativa tra Ounahi e Napoli, l’Angers non ha accettato l’offerta azzurra e dà le ultime su Demme

Nicolò Schira ha espresso la sua opinione sul mercato del Napoli durante 1 Football Club, programma in onda su 1 Station Radio. “Ounahi-Napoli? Il club azzurro ha già l’accordo con il calciatore, ma l’Angers non ha accettato l’offerta di 16-17 milioni, con bonus compresi, vuole 25. All’inizio il Leicester aveva offerto 20 milioni per il calciatore, il quale aveva declinato la proposta. Poi il Leeds ha messo sul piatto 25, offerta anche accettata dall’Angers, ma il valore del club inglese è inferiore al Napoli“.

Schira ha poi proseguito: “Vediamo se l’Angers troverà altre pretendenti, o finché il calciatore manterrà la parola al Napoli, il club francese dovrà di conseguenza abbassare le sue richieste economiche”.

Schira rivela della chiacchierata in Turchia tra Demme e Spalletti

“Quale futuro per Demme? Il Napoli vuole trattenere il calciatore, in ritiro in Turchia era andato in scena un incontro con Spalletti, nel quale il tecnico aveva manifestato la volontà di trattenerlo. Diego, tuttavia, non ha ancora giocato, così, l’agente ha ricevuto qualche telefonata. Il tedesco è diventato papà recentemente, preferirebbe dunque muoversi eventualmente solo a titolo definitivo, il prestito non è un’ipotesi fattibile. Il Napoli non lo regalerà; per il prestito oneroso, la società, tuttavia, pretende 1 milione e l’intero pagamento dell’ingaggio di 3″.