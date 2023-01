Sirigu lascia il Napoli per Gollini, l’addio è vicinissimo: Fissate le visite mediche

Scambio di prestiti tra Napoli e Fiorentina che vedrà l’addio di Salvatore Sirigu e l’arrivo di Pierluigi Gollini: Fissate le visite mediche.

Il portiere Salvatore Sirigu sta diventando sempre più un caso nel Napoli. Non ha giocato nemmeno un minuto in questa stagione e ora sembra essere vicino all’addio dalla squadra azzurra. Secondo quanto riportato dai media, il Napoli sta trattando uno scambio di prestiti con la Fiorentina che prevede l’arrivo di Pierluigi Gollini e la partenza di Sirigu.

L’edizione odierna del quotidiano Il Mattino riferisce che “il Napoli tratta la cessione di Sirigu alla Fiorentina e l’arrivo di Gollini. Forse l’esperto portiere italiano non andrà neppure in panchina a Salerno”.

Sirigu, che era stato acquistato dal Napoli la scorsa estate, sembra non avere alcuna voglia di fare la “chioccia” a Meret, il titolare della porta azzurra. Gollini, invece, è pronto a prendere il suo posto e il Napoli ha anche l’opzione per tenerlo per la prossima stagione.

La Gazzetta dello Sport riporta che i due portieri si sottoporranno alle visite mediche nei prossimi giorni e che l’affare dovrebbe chiudersi a breve. Sirigu, che non è stato utilizzato nemmeno nella gara di Coppa Italia contro la Cremonese, sembra non avere più un rapporto sereno con il Napoli e il suo addio nei prossimi giorni diventerà ufficiale.