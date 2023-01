De Laurentiis al lavoro per trasformare lo stadio Maradona in una casa d’élite

Aurelio De Laurentiis sta trasformando lo stadio Maradona in una casa per il Napoli: investimenti per la sicurezza, per la Champions League e progetti per un museo della squadra.

Un terremoto di investimenti per lo stadio Maradona: questo è il titolo dell’ultimo incontro tra Aurelio De Laurentiis, la figlia Valentina, l’AD Chiavelli e altri esponenti del Napoli. Il presidente del club azzurro ha riunito la squadra per discutere dei progetti futuri dello stadio, tra cui l’adeguamento per la Champions League e il ritorno della Nazionale Italiana il 23 marzo. Con una serie di interventi in programma, tra cui la risoluzione delle criticità legate alle aree riservate agli ospiti e la copertura delle tribune, gli investimenti per lo stadio Maradona stanno raggiungendo nuove vette.

La Regione della Campania ha stanziato 500mila euro per i lavori di ristrutturazione, mentre il Comune di Napoli ha stanziato 374mila euro per i bagni dello stadio destinati ai disabili. Inoltre, la Città Metropolitana ha stanziato 2 milioni di euro per la manutenzione straordinaria dello stadio. De Laurentiis è personalmente impegnato per garantire che questi interventi vengano completati entro fine gennaio, dimostrando ancora una volta il suo impegno per la squadra e la sua casa, lo stadio Maradona.