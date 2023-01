Kvaratskhelia idolo di Napoli: Ecco il soprannome che hanno inventato i tifosi

Kvaratskhelia è diventato l’idolo dei tifosi Napoli che hanno trovato il soprannome giusto per il talento georgiano scoperto da Giuntoli.

Kvaratskhelia, il georgiano che ha fatto impazzire i tifosi del Napoli. Nove gol stagionali per l’esterno georgiano che in pochi mesi è già diventato un idolo della città. Con la Juventus un gol e due assist, Kvaratskhelia sta dimostrando di essere un giocatore di grande talento e determinazione.

L’arrivo di Kvaratskhelia al Napoli è stato una vera e propria scoperta per i tifosi. Sin dalle prime partite, il giocatore georgiano ha mostrato il suo grande talento e la sua voglia di vincere. Con la sua velocità e la sua abilità nel dribbling, Kvaratskhelia si è subito distinto come uno dei migliori giocatori del Napoli.

Il soprannome di Kvaratskhelia

Contro la Juventus, ad esempio, Kvaratskhelia ha illuminato la partita con la rete del 2-0 e poi con due assist vincenti. La sua performance è stata così eccezionale che i tifosi hanno deciso di consegnargli un prestigioso soprannome: “Kvaradona”. Un chiaro riferimento all’immenso Diego Armando Maradona” ma non per le giocate ma per la capacità di divertire e stupire i tifosi azzurri.

Non c’è dubbio che Kvaratskhelia sta scrivendo una delle pagine più belle della storia del Napoli e della sua carriera. E con la sua giovane età e il suo immenso talento, c’è da aspettarsi che continuerà a fare grandi cose per la squadra e per il calcio italiano. Cosa ci riserverà il futuro per questo giovane fenomeno? Non ci resta che seguire con attenzione la sua evoluzione e scoprire se davvero diventerà il nuovo “Kvaradona” del Napoli e del calcio mondiale.