La carta di Ronaldo, rischia di inguaiare la Juventus: Ecco il retroscena

Il problema è che questa carta non doveva esistere, secondo Cesare Gabasio, direttore dell’ufficio legale della Juventus, e il direttore sportivo Federico Cherubini. La carta è stata scritta per evitare una squalifica per Ronaldo, ma ora rischia di causare problemi legali per la Juventus. Inoltre, la mancanza di firma da parte di Ronaldo sulla carta potrebbe essere vista come un tentativo di nascondere i soldi ricevuti dalla società, il che potrebbe causare ulteriori problemi legali per il club.

LA CARTA DI RONALDO INGUAIA LA JUVENTUS

La Juventus ora si trova in una situazione precaria, poiché questa carta potrebbe avere ripercussioni legali significative per il club. La Juventus potrebbe essere sanzionata per aver violato le norme fiscali e anche per aver cercato di nascondere i soldi ricevuti da Ronaldo. Inoltre, la Juventus potrebbe anche essere sanzionata per aver cercato di proteggere Ronaldo da una squalifica, il che potrebbe causare ulteriori problemi per il club.

In sintesi, la carta di Ronaldo sta causando non pochi problemi alla Juventus, e il club dovrà affrontare le conseguenze legali delle azioni intraprese per proteggere il calciatore. La Juventus dovrà ora lavorare duramente per risolvere questa situazione e per evitare ulteriori sanzioni legali.