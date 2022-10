Inchiesta Juve, ritrova la ‘carta segreta’ di Cristiano Ronaldo

Caso Juve e plusvalenze, c’è anche la carta segreta di Cristiano Ronaldo, lo rivela il Corriere della Sera.

Non è sicuramente un buon momento per il popolo bianconero. La Juve è stata eliminata dalla Champions e si gioca l’Europa League col Maccabi Haifa. Ma l’eliminazione finisce anche per favorire il Napoli, in termini di ripartizioni di introiti, quindi una diretta concorrente che beneficia di più soldi.

Ma al momento i problema principale per i bianconeri riguarda anche la questione finanziaria e di gestione del club, con la Procura di Torino che ha messo gli occhi su quella che viene definita la ‘carta segreta’ di Cristiano Ronaldo che da sola vale 19,970 milioni di euro. Cioè quattro mensilità del portoghese ora in Premier League, in forza al Manchester United. A quanto pare quella cifra era sufficiente per incrinare il bilancio bianconero.

La Juve in un comunicato ufficiale ha ribadito la totale estraneità ai fatto: “Juventus rimane convinta, anche tenuto conto degli approfondimenti di natura legale e contabile svolti dalla società con l’ausilio dei propri consulenti e dei pareri legali e tecnico-contabili acquisiti, di aver operato nel rispetto delle leggi e delle norme che disciplinano la redazione delle relazioni finanziarie. E in linea con la prassi internazionale della football industry“.