Kvaratskhelia, l’intermediario: “Napoli da scudetto. Seguo un difensore classe 2006”

Cristian Zaccardo è stato l’intermediario che ha seguito per il Napoli la trattativa Kvaratskhelia: “Ora seguo un difensore classe 2006”.

L’ex giocatore, a Tuttomercatoweb dice: “Oggi vedrò Napoli-Glasgow di Rangers. L’ho visto tante volte dal vivo, gioca bene a calcio ed è piacevole vedere le partite. Se continuano così se la giocano per lo scudetto. Dopo aver fatto da intermediario per Kvaratskhelia al Napoli, non ho girato tanto ma ho adocchiato nuovi talenti“.

Poi aggiunge: “Non voglio fare il nome, ma c’è un difensore del 2006 su cui sono pronto a scommettere. Vorrei andare a vedere Belgio, assistito dagli amici della Roof. Un calciatore croato del 2002 di cui si parla bene“. Poi sul mercato di gennaio chiude: “Sarà una sessione molto diversa dal solito perché c’è il Mondiale. Per la prima volta in inverno. Dopo il Mondiale le squadre cercheranno di inserire i tasselli mancanti. Sarà un mercato particolare, si capirà qualcosa in più dopo le partite in Qatar“.