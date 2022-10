Bargiggia: “Allegri dinosauro…” il messaggio del giornalista infuria il web

Paolo Bargiggia punzecchia Massimiliano Allegri, tecnico della Juve definito “dinosauro” dopo l’eliminazione dalla Champions League.

La Juve deve far fronte a vicende giudiziarie, ma sul campo non va di certo meglio. La squadra di Allegri ha perso anche col Benfica, salutando la Champions League, ora può solo lottare per l’Europa League ma dovrà stare attenta al Maccabi Haifa che ha gli stessi punti in classifica. Insomma un periodo molto buio per la società di Agnelli, anche se ad essere messo sotto la lente di ingrandimento è Max Allegri, tecnico poco amato dalle parti di Torino ma con un ingaggio monstre che rende difficile il suo esonero.

Allegri out: il commento di Bargiggia

Sulla questione è intervenuto anche il giornalista Paolo Bargiggia che sui social ha scritto: “Chissà se, da cosi vicino, il signor Massimiliano Allegri vedendo giocare il Benfica capisce finalmente di essere un dinosauro non più adatto ad allenare nell’Era Moderna del pallone?” Ma Bargiggia non parla solo di Allegri, ma anche della difesa della Juve che fa acqua da tutte le parti.

Riprendendo un vecchio articolo in cui esprimeva tutta la sua perplessità su Bonucci e Gatti ha scritto: “Forse sono stato troppo buono. Fare i difensori nelle squadre di Allegri è chiaro che sei nelle peggiori condizioni per difendere con quegli assalti a Fort Apache…“. Insomma sembrano passati i bei tempi, quando in casa bianconera la difesa era il fiore all’occhiello, con Chiellini e Bonucci che dominavano. Ora la retroguardia della Juve, nonostante l’inserimento di Bremer, sembra essere preda di qualsiasi attaccante, che riesce sempre ad infilarla come un coltello caldo nel burro.