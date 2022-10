Champions, Juve eliminata: Pedullà distrugge Allegri e punge Sconcerti

La Juventus eliminata da Champions League 2022/2003, Alfredo Pedullà lancia una frecciata a Sconcerti e Allegri.

La Juventus di Allegri doveva centrare due vittorie consecutive per sperare di qualificarsi gli Ottavi di Finale di Champions League. Ma invece è arrivata un’altra sconfitta, la quarta. Di fatto la squadra di Allegri ha vinto solo con il Maccabi allo Stadium. Un po’ poco per sperare di andare avanti.

La sconfitta con il Benfica estromette la Juventus dalla lotta per gli Ottavi di Champions League. Ora i bianconeri sono terzi a tre punti, come il Maccabi Haifa e si gioca l’accesso all’Europa League anche attraverso la differenza reti. Ovviamente c’è ancora un altro match da giocare, in cui i bianconeri affronteranno allo Stadium il Psg che deve consolidare il primo posto, mentre il Maccabi gioca in casa con il Benfica che ha 11 punti come i francesi.

Juve eliminata dalla Champiosn: Il tweet di Pedullà

Al termine di Benfica-Juve, Alfredo Pedullà ha pubblicato un Tweet velenoso nei confronti dei bianconeri e di Sconcerti:

“Vediamo se Allegri deciderà di parlare solo con Sconcerti. A meno che Sconcerti non sia impegnato a collezionare altri scivoloni. Ma in assenza di domande da parte di venditori di cianfrusaglie, dovrebbe essere lui a dire: Chiedo scusa, ho calpestato la storia della Juve”.

Chiaro il riferimento alle ultime uscite assurde dell’editorialista del Corriere della sera, e delle brutte figure rimediate in campo dal tecnico della Juventus.