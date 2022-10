Champions League: il Milan dilaga, la Juve si gioca l’Europa League col Maccabi

Il Milan vince 4-0 fuori casa con la Dinamo Zagabria, mentre la Juventus ne prende quattro dal Benfica in Champions League.

Serata tra il dolce e l’amaro per le italiane. Da un alto c’è il Milan che fa la voce grossa a Zagabria, contro la Dinamo, la squadra di Pioli dopo due sconfitta consecutive con il Chelsea era costretta a vincere per piazzarsi al secondo posto in classifica con 7 punti e scavalcare il Salisburgo che ha perso con il Chelsea e si trova a sei punti. Gli uomini di Pioli hanno dilagato con uno 0-4 netto, i gol sono stati messi a segno da Gabbia, Leao, Giroud e l’autogol di Ljubicic.

Arriva invece un’altra sconfitta con la Juventus, questa volta col Benfica. Gli uomini di Allegri dovevano centrare due vittorie consecutive per sperare di qualificarsi gli Ottavi di Finale di Champions League. Ma invece è arrivata un’altra sconfitta, la quarta. Di fatto la squadra di Allegri ha vinto solo con il Maccabi allo Stadium. Un po’ poco per sperare di andare avanti.

Il Benfica ha rifilato 4 gol alla Juve, arrivando sul 4-1 con Silva, Joao Mario e doppietta di Rafa Silva, ed il momentaneo pareggio di Kean. Ma i portoghesi hanno rischiato la rimonta, dato che per i bianconeri sono andati in rete Milik e McKennie.

La sconfitta con il Benfica estromette la Juventus dalla lotta per gli Ottavi di Champions League. Ora i bianconeri sono terzi a tre punti, come il Maccabi Haifa e si gioca l’accesso all’Europa League anche attraverso la differenza reti. Ovviamente c’è ancora un altro match da giocare, in cui i bianconeri affronteranno allo Stadium il Psg che deve consolidare il primo posto, mentre il Maccabi gioca in casa con il Benfica che ha 11 punti come i francesi.