Juventus eliminata dalla Champions: Arrivano soldi per il Napoli. Tutte le Cifre e dettagli

L’eliminazione della Juventus dalla Champions League porterà più soldi nelle casse del Napoli di Aurelio De Laurentiis.

I bianconeri salutano la Champions League ai gironi, non accadeva dal 2013-14: un danno sportivo, ma anche economico. Passano PSG e Benfica, ovvero le squadre che hanno letteralmente dominato il gruppo H. Alla Juve e al Maccabi Haifa resta l’ultimo atto – decisivo – per capire se sarà Europa League o giovedì sul divano. Piano B.

Un danno sportivo, sì, ma anche economico. La Juve chiude la sua esperienza in Champions guadagnando complessivamente poco più di 53 milioni: 2 legati al market pool, 33 di ranking, quasi 3 di risultati e 15,6 da associare alla partecipazione. Ne mancheranno 15 per il mancato passaggio agli ottavi.

Champions: Quanto guadagna il Napoli dall’eliminazione della Juve?

Alla domanda ha risposto il giornalista Fabrizio Vettosi ai microfoni di Radio Marte: “Il club di De Laurentiis, superando la fase a gironi della Champions, incasserà un’importante somma di denaro“.

Il giornalista, esperto di finanza spiega: “Considerando la situazione attuale, ovvero la presenza degli Azzurri nel Gruppo A siamo intorno ai 58 milioni. Ogni vittoria, nel girone, vale 2,8 milioni di euro. Nella fase successiva della competizione, alla quale il Napoli è già qualificato, arriveranno altri 11 milioni, ma non solo.

Una parte del market pool, infatti, sarà distribuito anche considerando il numero di squadre italiane ancora in gioco. Con l’eliminazione della Juventus, il Napoli incasserà ulteriori 2 milioni, per un totale superiore ai 70 per la sola partecipazione agli Ottavi di Finale di Champions League“.