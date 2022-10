Allegri carica la Juve, il tecnico bianconera pensa in grande

La Juve viene eliminata dalla Champions League, dopo la sconfitta con il Benfica ma Max Allegri sogna la rimonta in Serie A.

I bianconeri hanno perso la quarta partita nel girone e salutano la Champions League ai gironi. L’allenatore al termine della partita prova a guardare il bicchiere mezzo pieno e dice: “Più che un approccio sbagliato, siamo stati troppo leggeri sui gol subiti – aggiunge -. Bisognava stare sempre dentro la partita, perchè c’era sempre la percezione di poter fare male, ogni volta che avevamo la palla. Se Soulè avesse fatto il 4-4, magari avremmo potuto cercare l’assalto finale per provare a vincere ma, ripeto, l’eliminazione non è causata da questa partita“.

Ovviamente la disfatta con il Maccabi Haifa è il fulcro dell’eliminazione, ma anche le sconfitte nette con il Benfica non sono da meno. Ma Allegri ora pensa in grande e guarda con fiducia al futuro: “Abbiamo rischiato di prendere anche il quinto gol e la classica imbarcata e invece avremmo dovuto avere più equilibrio per provare a portare a casa la partita. Ora dobbiamo voltare pagina e trasformare questa eliminazione in rabbia per il campionato, dove siamo di rincorsa. La prima parte della stagione non è stata certamente positiva e non è stata bella: siamo fuori dalla Champions e siamo indietro in campionato e ci toccherà lavorare per restare attaccati a chi sta davanti. Ora abbiamo quattro partite per farlo, più quella con il Psg che ci deve garantire almeno l’Europa League“.

L’eliminazione dalla Champions League è anche una ‘buona’ notizia per il Napoli che incassa più soldi dopo l’esclusione dei bianconeri. Anche se ovviamente per il movimento calcistico italiano perdere una squadra già ai gironi, senza praticamente nemmeno competere per il passaggio del turno, non è una grandissima notizia.