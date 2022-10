Napoli, con il primo posto in Champions League c’è lo spettro Psg

Il Napoli gioca in Champions League per blindare il primo posto, ma potrebbe anche incontrare il Psg di Messi, Neymbar e Mbappè.

Gli azzurri devono giocare questa sera con Rangers, appuntamento alle ore 21 in uno stadio Diego Armando Maradona pieno. La gara non sarà semplice, con Spalletti che vuole e deve fare turnover. Una necessità visto che il Napoli torna di nuovo in campo sabato alle 15.00 per sfidare il Sassuolo di Dionisi che si trova in un ottimo momento di forma.

Ma prima c’è da pensare alla Champions League, Spalletti ha una rosa ampia e può permettersi di sopportare ancora l’esclusione di Anguissa dai titolari, ma cambierà almeno sei uomini.

Napoli: chi evita con il primo posto in Champions League

Ovviamente si giocherà per vincere, dato che ogni vittoria in Europa vale quasi tre milioni di euro, insomma non proprio bruscolini. Ma il Napoli giocherà anche per il primo posto. Piazzarsi primi nel Girone A, non significa solo prestigio, ma anche cercare di evitare qualche big.

“Ancora è presto per definire la grigli delle seconde. Diciamo che al momento ci sono buone probabilità di andare in Germania: Dortmund o Lipsia. Il rischio più grosso: il Psg che scivola secondo. E fra gli incroci possibili uno affascinante per la famiglia Simeone, l’Atletico Madrid” scrive Gazzetta dello Sport.

Ma il Napoli con il primo posto in Champions League andrebbe anche a schivare qualche brutto cliente come Chelsea, Manchester City, Bayern Monaco e Real Madrid. Insomma squadre che qualora si dovesse andare avanti si dovranno comunque affrontare, sfide affascinante ma di certo complicatissime. Ecco perché arrivare primi può essere un ‘investimento’ importante per la squadra partenopea, che culla il sogno di poter andare avanti il più possibile nella competizione europea, in cui si trova a proprio agio e non sta affatto sfigurando.