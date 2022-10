Stadio Maradona colmo di gioia: con i Rangers ancora pieno

Ci saranno almeno 40mila spettatori per la sfida Napoli-Rangers di Champions League, i tifosi azzurri al fianco della squadra.

Il risultato è già acquisito: il Napoli ha raggiunto gli ottavi di finale e sabato si torna a giocare, sempre allo stadio Maradona con il Sassuolo. Una sfida di campionato importante perché il Napoli è primo, ha allungato su Roma e Atalanta, ma il Milan non molla ed insegue da vicino.

Eppure con i Rangers in Champions League ci sarà ancora il quasi tutto esaurito. Saranno almeno 40mila gli spettatori che saranno presenti allo stadio Maradona, per godersi una partita che resta importante perché la squadra di Spalletti deve consolidare il primo posto del Girone A.

Quanti biglietti sono stati venduti per Napoli-Rangers

Napoli-Rangers non è decisiva, ma resta comunque una partita di grande fascino. Spalletti farà turnover, ne cambierà sei, ma questo non importa. Oramai si è creata una grande alchimia tra i giocatori del Napoli e la propria tifoseria. Intanto oggi al Maradona non ci saranno i tifosi scozzesi, una sorta di par condicio visto che all’andata fu vietata la trasferta ai supporters del Napoli per motivi di ordine pubblico, dato che si giocava subito dopo la morte della Regina Elisabetta II. I tifosi dei Rangers hanno protestato per questa decisione, che sembra comunque giusta.

Sarà dunque uno stadio tutto colorato d’azzurro. Al momento i biglietti venduti per Napoli-Rangers sono 40mila ma non è escluso che nelle ultime ore possa aumentare la presenza degli spettatori napoletani.