Napoli-Rangers: Raspadori e Simeone titolari, sei cambi per Spalletti

Luciano Spalletti farà turnover durante Napoli-Rangers di Champions League, Luciano Spalletti fa giocare Simeone e Raspadori.

Con ogni probabilità i due saranno titolari nella sfida valida per la quinta giornata del Gruppo A di Champions League. Gli azzurri vengono da quattro vittorie consecutive in Europa, undici se contiamo anche quelle di campionato. Sono primi in classifica del proprio gruppo con 12 punti ma devono comunque lottare per mantenere il primo posto in Champions, perché dietro il Liverpool non molla e segue a tre punti di distanza.

Turnover Spalletti: Napoli-Rangers tocca a Raspadori e Simeone

Ma ovviamente con gli ottavi di finale già acquisiti qualche cambio bisogna farlo. Anche perché la rosa è lunga e di qualità e quindi è giusto far ruotare tutti. Anche perché il Napoli torna in campo di nuovo sabato, tra l’altro alle 15.00 mentre ad esempio la Juve che ha giocato martedì gioca sempre sabato, ma alle 18.00, scelte assurde visto che il Milan che pure ha giocato ieri, scenderà di nuovo in campo addirittura domenica sera.

E allora servirà ora più che mai fare turnover: Spalletti pensa a Raspadori e Simone titolare in Napoli-Rangers, ma i cambi in totale possono essere sei. Recuperato Anguissa, ma va solo in panchina. In porta c’è sempre Meret con Sirigu in ripresa. In difesa tocca ad Ostigard al fianco di Kim con Di Lorenzo e Mario Rui ai lati. Centrocampo con Ndombele, Lobotka ed Elmas titolare al posto di Zielinski. Attacco del tutto inedito con Politano, Simeone e Raspadori. Non è da escludere anche una chance per Gaetano che insidia Ndombele ed Elmas, ma al momento il giocatore italiano dovrebbe partire dalla panchina. Spalletti darà un turno di riposo a Kvaratskhelia, ma è chiaro che ci sono alcuni ruoli, come quello di Lobotka e Di Lorenzo, in cui non sembrano esserci sostituti.