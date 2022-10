Steward foto con Osimhen: spunta un triste retroscena

Uno steward scatta una foto con Osimhen e viene sospeso dal lavoro: non potrà più seguire la Roma.

Roma-Napoli per qualcuno è stata davvero indigesta. Il gol di Osimhen ha creato una grande frustrazione non solo ai tifosi giallorossi, ma anche a qualche addetto ai lavori. Dall’Olimpico arrivano ancora storie dal sapore particolare come lo steward che scatta un selfie con Victor Osimhen e viene sospeso dal lavoro.

Il quotidiano il Mattino, riposta la storia di Matteo, diciottenne steward dell’Olimpico che domenica sera al termine di Roma-Napoli ha avvicinato l’attaccante per chiedergli una foto. La scena è stata vista dalla sua capo area e il club ha deciso che non dovrà più prestare servizio nelle partite in cui giocheranno i giallorossi. Il giovane, infatti, è dipendente di una società di servizi esterna ad As Roma che gli offre personale e con il suo comportamento avrebbe trascurato i suoi compiti.

Matteo è stato regolarmente pagato per la giornata di lavoro e continuerà a ricoprire il ruolo di steward in altre circostanze. Tutto è accaduto all’esterno dello stadio, nell’area in cui i giocatori incontrano le proprie famiglie. Matteo, di origine etiope, ha come idolo proprio l’attaccante del Napoli. Al suo arrivo, e grazie al giornalista Oma Akatuba, è riuscito ad entrarci in contatto, parlarci e scattare una foto con lui. Ma appena la capo area si è avvicinata per riprendere il giovane, Osimhen lo avrebbe difeso chiedendo alla signora di non licenziarlo.