Cassano asfalta Moggi: “Hai fatto disastri, ridicolizzato il calcio italiano” – VIDEO

Antonio Cassano risponde a Luciano Moggi, l’ex attaccante del Real Madrid parla dell’ex dirigente della Juventus.

Tutto nasce da un tweet di Moggi che ha scritto: “Caro Antonio, dici che sono 4 anni che Ronaldo non ce la fa più? Mi permetto di suggerire la lettura della favola ‘la volpe e l’uva’ e di fare tesoro della sua morale Cassano”. Insomma una bella stangata quella dell’ex dirigente della Juve che trova subito la risposta di Cassano sui social: “Io non sono invidioso di nessuno, nemmeno di Cristiano Ronaldo perché confermo che sono 3 o 4 anni che non ce la fa più“.

Cassano contro Moggi: botta e risposta

Ma il monologo dell’ex attaccante del Bari è molto pesante ed alla BoboTv aggiunge: “Hai fatto disastri negli ultimi venti anni e devi stare solo zitto. Di te oramai non parlava più nessuno, ora ti faccio uscire io dall’oltretomba rispondendoti. Hai fatto sto tweet ed ora faccio parlare un po’ di te“.

Cassano rincara la dose e dice: “Io posso andare in giro a testa alta, mentre tu e ci sono i documenti, a livello giudiziario ha fatto disastri. Oramai non ti si vede nemmeno più in giro. Io sono Cassano, con i miei pregi ed i miei difetti, ma nessuno mi può dire che sono una m***a“.

Poi aggiunge, sempre rivolto a Moggi: “Tu invece hai ridicolizzato il calcio italiano nel mondo intero e ti permetti di parlare ancora“. Ovviamente è arrivata anche al risposta di Moggi a Cassano che ha detto: “La tua ignoranza spavalda e le tue cassanate mi divertono. Mi verrebbe da consigliarti di fare il cabarettista anziché l’opinionista sportivo. Quanto all’attaccarmi al muro come dici, meglio che ci provi con qualcun altro, con me sarebbe difficile“. Insomma una diatriba che sembra non dover terminare qui, come quella degli scappati di casa del Napoli, che va ancora avanti.