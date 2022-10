Tapiro d’oro a Cassano: “Tanti scarsi del Napoli tornati dall’oltretomba grazie a me”

Antonio Cassano riceve il 18° Tapiro d’oro e rincara la dose sugli ex scudettati del Napoli che reputa scarsi

Antonio Cassano ritorna a punzecchiare gli ex scudettati del Napoli che ritiene scarsi. Alla consegna del diciottesimo “Tapiro d’oro” da parte dell’inviato di Striscia la Notizia Valerio Staffelli, l’ex giocatore di Roma, Milan, Bari e Real Madrid ha rincarato la dose nuovamente nei confronti di Ciro Ferrara e compagni: “Ho fatto tornare dall’oltretomba un sacco di ex calciatori, gli ho fatto pubblicità”.

Cassano rincara la dose contro gli ex scudettati del Napoli

Fantantonio è un treno in corsa e ribadisce un concetto che lo ha portato a litigare con tanti vecchi interpreti di quel Napoli che con Maradona vinsero il primo scudetto nel 1987, Cassano infatti ribadisce: “Si sono offesi perché li ho chiamati degli ‘scappati di casa’? Tanto dopo un giorno questi non li caga più nessuno: la verità è che erano scarsi…”.

La polemica continua, alcune settimane fa arrivarono le risposte dure da parte di Ciro Ferrara, Alessandro Renica, Beppe Bruscolotti e tanti altri. Chissà cosa accadrà in questo caso, se gli interpreti azzurri reagiranno oppure no. Fatto sta che Cassano non fa passi indietro e non ammette di aver sbagliato in merito alle parole utilizzate contro i campioni del Napoli.