Iervolino: “Napoli miglior calcio d’Europa. Vi dico tutto su Benitez e De Laurentiis”

Danilo Iervolino dichiara che il Napoli gioca il miglior calcio d’Europa e dice tutto su Benitez e De Laurentiis

Salernitana-Napoli è la partita di Danilo Iervolino, presidente dei granata ma da sempre tifoso partenopeo. Nel corso di Radio Goal, programma in onda sulle frequenze della emittente Radio Kiss Kiss Napoli, l’imprenditore campano dichiara: “La partita di Bergamo è stata dura, una imbarcata tremenda in cui i ragazzi in campo senza una ammonizione o andando duri nei contrasti hanno mollato: non voglio più vedere un atteggiamento simile. Nicola mi ha voluto parlare e ha voluto una conferma, io sono un uomo coraggioso e ci sono storie di uomini di personalità nel calcio, che hanno coraggio e amore. Abbiamo fatto una scelta che può essere inusuale, ma della quale siamo convinti: la conferma del mister”.

Iervolino applaude la stagione del Napoli: “La gara con la Cremonese non fa testo, certamente la Coppa Italia ha un significato differente rispetto al campionato. Il Napoli di Luciano Spalletti produce il calcio migliore in Europa. Gli azzurri sono forti e hanno un fuoriclasse come Osimhen pronto a sfruttare ogni occasione. Non dobbiamo necessariamente fare punti con la capolista, ma dimostrare orgoglio e giocare a testa alta sfruttando le piccole occasioni che il Napoli potrà concedere. Dobbiamo essere attenti, guardia bassa e lottare su ogni pallone: essere sorprendenti e giocare al massimo contro tutti”.

Danilo Iervolino si esprime sulle voci riguardanti Benitez a Salerno

Sulle voci che accostavano Rafa Benitez a Salerno: “Se avevo pensato a lui? Si sono proposti tantissimi allenatori, non posso fare nomi però il progetto Salernitana piace a moltissimi”.

Infine Iervolino si confida sul rapporto che ha con Aurelio De Laurentiis: “Siamo amici, ci rispettiamo molto e l’abbiamo detto dal primo giorno: vorremmo creare un ponte tra Napoli e Salernitana. Ci auguriamo che da qui a poco tempo ci sia un grande avvicinamento per festeggiare tutti assieme cosa stanno facendo le squadre del sud”.