Chiariello tuona: “Giù le mani da Spalletti. Ferrieri Caputi ha sbagliato tutto”

Umberto Chiariello difende Luciano Spalletti dopo Napoli-Cremonese di Coppa Italia, l’allenatore ha ricevuto numerose critiche.

Il giornalista ai microfoni di Radio Napoli Centrale nel corso di ‘Un calcio alla radio’ ha detto: “Per i ragazzi della cremonese battere il Napoli è stata un’impresa. Ed il calcio è bello anche per questo, perché Davide può battere golia”.

Poi ha aggiunto: “Non capisco per quale motivo bisogna attaccare Spalletti. Perché non ha fatto il classico turnover? L’allenatore del Napoli ha a disposizione una rosa molto folta e di grande qualità. Tanti il campo lo hanno visto pochissimo. Se non giocavano con la Cremonese, quando dovevano farlo? Mai? Abbiamo preso Bereszynski per farlo giocare al posto di Di Lorenzo, se non giocava con la Cremonese, quando doveva farlo?”

Ma Chiariello prosegue nella difesa di Spalletti: “Si fa una narrazione falsa della strategia di Spalletti. Io dico che il suo piano è stato perfetto, anche perché il Napoli era riuscito a ribaltare quella partita già nel primo tempo, ovvero quando c’erano in campo i dieci giocatori che Spalletti aveva scelto per giocare dal primo minuto. Il Napoli 2 quella partita la stava vincendo. Solo a dieci minuti dalla fine è entrato il centrocampo titolare, oltre Kim e Politano. Va ricordato che Meret non ha ricevuto un tiro in porta, se non quelli dei due gol su cui non poteva fare assolutamente nulla“.

Chiariello dà colpe anche all’arbitro Ferrieri Caputi che “non ha assegnato un rigore netto su Gaetano. Inoltre Sernicola doveva essere espulso molto prima, invece gli è stato dato il tempo di commettere ben quattro falli violenti e c’è chi discute il gol messo a segno da Juan Jesus”.

Secondo Chiariello la sconfitta con la Cremonese è figlia della “prestazione con la Juve. C’è stata una sorta di sbornia per il dopo-Juventus. Sono entrati in campo convinti che potevamo vincere a mani basse. Un Lobotka così non l’ho mai visto. Zielinski male, ma anche Politano le ha sbagliate tutte, Anguissa si incartava da solo. Ma ci sta che i calciatori possano avere questo atteggiamento in alcune partite, soprattutto durante una stagione così intensa. Ora questa sconfitta ci deve dare ancora più forza e consapevolezza per affrontare campionato e Champions League”.