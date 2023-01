Critiche assurde Lobotka: non toccate il nostro Iniesta

Stanislav Lobotka è stato criticato per il rigore sbagliato contro la Cremonese in Coppa Italia, sui social anche tanti messaggi d’affetto.

Napoli-Cremonese è terminata con l’eliminazione della squadra partenopea dalla Coppa Italia. Sulla carta poteva sembrare una partita senza storia, ma il calcio e lo sport, sono belli perché imprevedibili, perché Davide può (o dovrebbe) avere sempre la possibilità di battere Golia.

È accaduto nel caso del Napoli in Coppa Italia e poco ha a che fare con i dieci cambi di formazione fatti da Spalletti, visto che proprio quegli uomini avevano avuto la forza di rimontare il gol di svantaggio subito.

Napoli-Cremonese: critiche ingenerose a Lobotka

Quello del Napoli è stato un incidente di percorso, in cui ci ha messo del suo anche il contestatissimo arbitro Ferrieri Caputi, che ha diretto malissimo la gara. Sbagliato anche l’atteggiamento dei calciatori, che dovevano chiudere prima la partita. Ma ci si è messa anche un po’ di malasorte (vedi il palo-traversa di Simeone).

Insomma il Napoli è stato eliminato ai rigori con la Cremonese, cosa che ha fatto scattare critiche ingenerose. C’è chi addirittura si è scagliato contro Alex Meret. Ma ancora peggio c’è chi criticato Lobotka per il rigore sbagliato.

Il profilo del giocatore slovacco è stato preso d’assalto al termine della partita, con tantissimi messaggi di scherno o estremamente critici. Eppure l’entrata in campo di Lobotka nel secondo tempo aveva prodotto più geometrie per il Napoli e si era visto, qualora ce ne fosse bisogno, di quanto sia indispensabile questo giocatore per il Napoli.

Al momento se il Napoli ha un problema è quello di non avere un sostituto di Lobotka, perché le qualità del giocatore slovacco sono sopraffine. Lo slovacco è un giocatore indispensabile per il gioco di Spalletti, capace di fare sempre al differenza.

Criticarlo per un rigore sbagliato è veramente assurdo, anche perché si rischia di avvelenare un ambiente per un singolo episodio. Inoltre Lobotka, in lacrime a fine partita, era uno dei più delusi del gruppo. Per questo è ancora più ingiusto gettare la simbolica croce sullo slovacco.