Marotta: “Inter ha l’obbligo di agganciare il Napoli”

Giuseppe Marotta amministratore delegato dell’Inter ha parlato prima del match di Supercoppa da giocare contro il Milan.

Il dirigente nerazzurro ha commentato in questo modo la partita con Milan che si gioca a Riyad: “Dobbiamo affrontare questo match con grandissima motivazione, sapendo che è una partita secca e quindi non ci sarà nessun’altra possibilità di appello“.

Ma Marotta si proietta anche alla Serie A ed al possibile aggancio del Napoli in vetta alla classifica. Marotta ci crede anche se l’Inter ha 10 punti di svantaggio dal Napoli: “Bisogna riconoscere che il Napoli sta facendo un cammino davvero straordinario. I risultati parlano chiaro, la squadra di Spalletti ha tante possibilità di chiudere la stagione al primo posto e conquistare il titolo. Ma le inseguitrici, come l’Inter, hanno l’obbligo di crederci fino alla fine e provare in ogni modo ad agganciare il Napoli“.