Careca: “Fa fridd mannagg o’ manicomio ma Napoli…”

Antonio Careca ha postato una storia in cui si trova a Napoli. L’ex attaccante brasiliano ha scritto in dialetto napoletano.

I suoi gol al Napoli in coppia con Maradona non li ha mai dimenticati nessuno e pure Careca dimostra di non aver mai dimenticato la squadra e la città partenopea.

Careca oggi si trovava a Napoli e per l’occasione si è scattato un selfie che poi ha commentato così: “Fa fridd mannagg o’manicomio ma Napoli è semp bell”. Insomma saranno passati gli anni ma l’affetto verso Napoli da parte del campione brasiliano non si esaurisce mai.