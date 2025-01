Danilo, valigia pronta: la Juve lo isola, il Napoli attende

L’ex capitano della Juventus si allena in solitaria alla Continassa. Lo strappo con il club bianconero appare insanabile.

Il futuro di Danilo appare sempre più lontano dalla Juventus. Come riporta Tuttosport, il difensore brasiliano sta aspettando solamente il via libera per “chiudere la valigia e andare altrove”. La situazione alla Continassa è emblematica: l’ex capitano bianconero si allena in solitaria, seguendo lo stesso protocollo riservato ai giocatori fuori dal progetto tecnico.

Lo strappo tra le parti appare ormai insanabile e, come riferisce il quotidiano torinese, “da entrambe le parti non c’è alcuna volontà di tornare sui propri passi”.

La situazione è chiara: il brasiliano attende solo il via libera per fare le valigie. Come evidenziato dalle fonti vicine al club, lo strappo tra le parti sembra irreparabile, con entrambe le fazioni che non mostrano alcuna volontà di ricucire. A conferma della tensione, anche i messaggi social del difensore, che appaiono come velate frecciate verso la società.

Il Napoli osserva con interesse l’evolversi della situazione, pronto a muoversi per il difensore brasiliano.