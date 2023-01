Manchester City su Kvaratskehlia, arriva la smentita dell’agente

Manchester City su Kvicha Kvaratskhelia. L’agente del giocatore Mamuka Dzhugeli smentisce: “Denaro ultimo dei nostri pensieri“.

Il Daily Mail solo qualche giorno fa aveva esaltato Kvaratskhelia con un articolo sul proprio portale. Oggi l’organo di informazione inglese fa sapere che c’è un interessamento del Manchester City per il giocatore georgiano. Ai microfoni dei media russi Championat, è intervenuto Mamuka Dzhugeli che ha detto categoricamente: “Non ho alcun offerta del Manchester City sulla mia scrivania e so che non c’è niente nemmeno nella sede del Napoli“.

Ma l’agente ha rassicurato anche sulle condizioni di salute di Kvaratskhelia che oggi si è allenato a parte a Castel Volturno, dopo essere stato escluso dalla Coppa Italia per un attacco influenza. “Spalletti ha deciso di lasciarlo riposare. Non ha problemi di salute e sabato Kvaratskhelia giocherà con la Salernitana“.

Kvaratskhelia al Manchester City: arriva la smentita

“C’è la possibilità di vincere la Sere A e di lottare per la Champions League. In un momento del genere, come si può pensare ad altre squadre?“. Con queste parole Mamuka Dzhugeli, agente di Kvaratskhelia allontana l’ipotesi Manchester City, anche se c’è chi parla addirittura di un’offerta già pronta per il giocatore con un contratto più ricco, rispetto a quello che offre il Napoli.

Ma anche da questo punto di vista l’agente del georgiano getta acqua sul fuoco e dice: “In questo momento i soldi sono l’ultima cosa a cui stiamo pensando“. Dichiarazioni rassicuranti quelle di Mamuka Dzhugeli, che devono spegnere le tante voci di calciomercato che aleggiano intorno al giocatore.

Anche perché De Laurentiis lo venderebbe solo ad un prezzo altissimo, che fa paura anche ai club inglesi. Basti pensare che da inizio stagione la valutazione di Kvaratskhelia è già schizzata a 60 milioni di euro secondo Transfermarkt. Ma andando avanti con questo rendimento, il prezzo del cartellino di Kvaratskhelia schizzerà alle stelle.