Bergonzi: “C’è un rigore netto per il Napoli con la Cremonese. Ferrieri Caputi bocciata”

Moviola Napoli-Cremonese, Mauro Bergonzi boccia l’arbitro Ferrieri Caputi: “Manca un rigore al Napoli su Gaetano. Sernicola andava espulso prima“.

Bocciata con una grave insufficienza l’arbitro Ferrieri Caputi, ma anche il Var Marini che non collabora con il direttore di gara e non interviene quando serve. Ci sono episodi clamorosi che hanno sfavorito il Napoli contro la Cremonese. Spalletti nel commento a Mediaset, non ha voluto parlare di arbitri ma è chiaro che la direzione di gara della signora Ferrieri Caputi è stata tutt’altro che buona. Troppo spesso non ha tirato fuori i cartellini gialli, altre volte ha inventato falli inesistenti o non ha fischiato quando c’erano falli netti.

Moviola Napoli-Cremonese: l’analisi di Bergonzi

“L’arbitro Ferrieri Caputi non vede un rigore netto per il Napoli per il fallo su Gaetano. Il difensore della Cremonese prende solo la gamba del giocatore del Napoli, questo è un penalty netto lei è posizionata benissimo ma non fischia la massima punizione, ma nemmeno ammonisce per simulazione” dice Bergonzi.

Ma l’ex arbitro durante la moviola di Napoli-Cremonese aggiunge: “Sbaglia anche il Var Marini che non interviene. Marini era al Var anche lunedì sera per Empoli-Sampdoria, in quel caso è intervenuto per annullare un gol regolare alla Sampdoria. Qualcuno ci deve spiegare qual è il metro di intervento di questi signori“.

Ma durante l’analisi del match, Bergonzi rileva altri errori di Ferrieri Caputi: “Sernicola è stato espulso solo durante i supplementari, ma doveva andare sotto la doccia molto prima. Commette un fallo bruttissimo con i tacchetti sulla gamba di Juan Jesus e non viene nemmeno ammonito. Questo invece era fallo da rosso diretto. Anche in questo caso poteva intervenire il Var, ma non lo ha fatto.

Poi sempre Sernicola commette fallo da dietro su Zerbin e non viene fischiato nemmeno il fallo. Poi si becca due cartellini gialli, ma doveva essere espulso già prima“.